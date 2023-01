“Sarai il nostro angelo” Miss Italia in lutto | è morta a soli 37 anni | l’annuncio

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Era una modella ed era stata finalista anel 2004. Antonella Fragiello èa causa di un tumore che aveva fatto precipitare le sue condizioni in pochissimo tempo negli ultimi giorni. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno la 37enne era ricoverata in ospedale e la sua scomparsa ha preso alla sprovvista le persone più vicine a lei, che non si aspettavano un peggioramento così veloce. Antonella Fragiello era originaria di Casoria ed era conosciuta per aver partecipato a, anno in cui vinse Cristina Chiabotto. Inoltre aveva lavorato in televisione e nella pubblicità. A 19era arrivata alla finalissima di Salsomaggiore, era sposata e al marito Carlo aveva dedicato il suo ultimo post sui social. Leggi anche: “Vai a controllare”. La figlia non risponde ...