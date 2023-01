Sarà l’albergo più lussuoso a Roma | ecco dove aprirà

Leggi su funweek

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Asta per essere inaugurato un albergo superdell’azienda Bulgari. L’apertura è prevista entro il 2023 e prenderà il nome di Bulgari Hotel. Sono in corso i lavori di rifinitura della struttura affinché tutto sia al posto giusto per l’evento dell’anno. L’edificio si troverà nella centrale piazza Augusto Imperatore, a pochi passi da via del Corso e via del Babuino, nei pressi della storica boutique Bulgari di via Condotti. LEGGI ANCHE: –– Asi nasconde la casa più piccola del mondo,quanto è grandealbergo Bulgari: tutti i dettagli sull’hotel Il Bulgari Hotelavrà a disposizione più di 114 camere, la maggior parte saranno suite. Al suo interno, inoltre, ciun ristorante curato dallo chef stellato ...