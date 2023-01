Sanremo 2023 | il sindaco | “Il festival non è mai stato così glamour”

Il Tempo

Il sindaco di, Alberto Biancheri - intervistato dall'Adnkronos - non nasconde la soddisfazione per le premesse di. "Il lavoro fatto da Amadeus sulla musica e sullo spettacolo che ...Elisabetta Canalis non sarà più la testimonial della Regione Liguria nello spot che esalta le bellezze del territorio in vista del Festival di. Un anno fa erano state tante le polemiche sollevate dal pubblico, in modo particolare sui social, per la scelta di puntare sull'ex velina, che è notoriamente originaria della Sardegna e ... Sanremo 2023, "Costretti a ritirarci". Il racconto choc de I Cugini di Campagna Chiara Ferragni è volata a Parigi per la Fashion Week dedicata all’Haute Couture. Questa mattina ha partecipato alla sfilata di Schiaparelli, Maison che la vestirà a Sanremo, e ne ha approfittato per ...Tutta la città è sold out e cominciano a riempirsi anche le strutture ricettive dei comuni limitrofi”. Il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri – intervistato dall’Adnkronos – non nasconde la ...