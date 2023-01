Sanremo 2023 | Fedez e Luis Sal in città con ‘Muschio Selvaggio’

(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) –Sal sbarcheranno aproponendo dalladei Fiori, il fortunato podcast dedicato a temi di cultura e società, tra i più ascoltati in Italia. Ma la trasferta del’ in Riviera sarà visibile dal 7 all’11 febbraio in esclusiva sulla Rai: su Rai2, con una striscia quotidiana preserale di 15 minuti dalle 18.45 alle 19, e in versione più ampia su RaiPlay e RaiPlay Sound. “E se vi dicessi che Muschio selvaggio si trasferirà a?”, aveva scritto sabatosu Twitter, scatenando una ridda di indiscrezioni. Compresa quella di Dagospia che ne aveva subito annunciato lo sbarco sulla seconda rete. D’altronde, dopo l’arrivo di Fiorello, quello di ...

Il Tempo

... darà avvio agli appuntamenti formativi proposti dall'Istituto Teologico "Pio XI" di. ... Il ciclo proseguirà mercoledì 15 febbraio (1ª parte) e mercoledì 15 marzo(2ª parte) quando don Josè ...Il sindaco di, Alberto Biancheri - intervistato dall'Adnkronos - non nasconde la soddisfazione per le premesse di. "Il lavoro fatto da Amadeus sulla musica e sullo spettacolo che ... Sanremo 2023, "Costretti a ritirarci". Il racconto choc de I Cugini di Campagna Chiara Ferragni è volata a Parigi per la Fashion Week dedicata all’Haute Couture. Questa mattina ha partecipato alla sfilata di Schiaparelli, Maison che la vestirà a Sanremo, e ne ha approfittato per ...Tutta la città è sold out e cominciano a riempirsi anche le strutture ricettive dei comuni limitrofi”. Il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri – intervistato dall’Adnkronos – non nasconde la ...