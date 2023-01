Sanremo 2023 | dall' amore lesbo alla depressione post parto Ecco le canzoni dei 28 artisti in gara

Libero Magazine

L'amore tra due donne cantato da Ariete e Shari, l'amore tossico, l'amore tra padri e figli, l'amore libero di Rosa ...Spegniamo la TV, spegniamo la propaganda di guerra! 22.01.fonte - https://www.pressenza.com/it//01/zelensky - al - festival - di -- spegniamo - la - tv - spegniamo - la - ... Beppe Vessicchio posa la bacchetta e diventa intervistatore al Festival di Sanremo 2023 “Un capolavoro può nascere anche da una scorreggia”. Eh Antonio Carlos Jobim e Vinicius De Moraes erano in studio. Uno dei due fece una puzza mefitica. Corsero entrambi fuori e videro questa fanciull ...Altro che “voglia di niente” come cantavano in “Musica leggerissima”. Colapesce e Dimartino si sono tolti la voglia di tutto o quasi in quest’ultimo anno: musicisti ...