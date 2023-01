Sanremo 2023 | Amadeus svela un altro super ospite | volto amatissimo delle Fiction di Rai 1

Il Tempo

Gianluca Grignani torna acon un brano, Quando ti manca il fiato, dedicato al padre che non vede da 15 anni. La vita di Gianluca Grignani è stata costellata da grandi successi, ma anche infiniti dolori e ...Sala polivalente a Vallecrosia gremita per il convegno scientifico sull'invecchiamento attivo . Diversi relatori sono intervenuti su come migliorare la qualità della vita nella terza età durante l'... Sanremo 2023, "Costretti a ritirarci". Il racconto choc de I Cugini di Campagna Dal 7 all’11 febbraio in diretta su Rai1 va in onda il 73° Festival di Sanremo, con la direzione artistica (per il quarto anno di fila) di Amadeus, che conduce affiancato da Gianni Morandi. Queste le ...Duetto speciale in occasione dell'evento organizzato per l’inaugurazione di Bergamo-Brescia Capitale della cultura 2023 ...