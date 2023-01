Sanità | neonatologi | ' solo autopsia dirà se neonato è morto per soffocamento'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Roma, 23 gen. (Adnkronos Salute) - "Non possiamo dire se ilall'ospedale Pertini di Roma", mentre era allattato al seno della madre che si è addormentata, "siasoffocato". Non si può infatti escludere, nei primi giorni di vita, un "collasso post neonatale, improvviso e inaspettato (Supc), che ha una frequenza molto bassa: 0,5 su 10mila casi. Oppure altro. E' raro, ma accade ancora. La maggior parte degli eventi si verifica nelle prime ore di vita. Non è detto, quindi, che ilper la posizione sbagliata sia la causa. E' soltanto una delle tante possibili.l'potrà chiarire: le morti, rare fortunatamente, nei primi giorni dalla nascita ci sono anche in pazienti apparentemente sani". Lo spiega all'Adnkronos Salute Luigi Orfeo, direttore ...