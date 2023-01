Sanità | neonato morto a Roma | ginecologo Ferrazzi ' non condannare rooming in'

Leggi su iltempo

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Milano, 23 gen. (Adnkronos Salute) - "E' una vicenda dolorosa" quella deltrovatoall'ospedale Pertini dinel letto dove la mamma lo aveva allattato e poi si era addormentata. "Quanto accaduto nel caso specifico lo accerterà la magistratura. In generale va evidenziato che il 'in'", cioè la possibilità di avere subito dopo il parto il proprio piccolo in stanza 24 ore su 24 e occuparsene, accudirlo e allattarlo al bisogno, "è un enorme vantaggio. Una situazione come questa non deve far tornare indietro su una strada che ha portato vantaggi ai bambini e alle mamme di tutto il mondo". E' la riflessione di Enrico, direttore Ostetricia della Clinica Mangiagalli-Policlinico di Milano, una delle culle della metropoli lombarda, struttura che viaggia al ritmo di circa 6mila ...