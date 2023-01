Sanemo 2023 | Beppe Vessicchio non dirigerà nessuno dei cantanti in gara

Tv Sorrisi e Canzoni

... l' amatissimo direttore d'Orchestra ha ufficializzato che non dirigerà nessuna delle canzoni che sentiremo alla kermesse canora dal 7 all'11 febbraio. Il maestro prepara un podcast sulla 73sima ...... l' amatissimo direttore d'Orchestra ha ufficializzato che non dirigerà nessuna delle canzoni che sentiremo alla kermesse canora dal 7 all'11 febbraio. Il maestro prepara un podcast sulla 73sima ... Sanremo 2023: il programma e gli ospiti serata per serata Nel corso della conferenza stampa di presentazione della terza stagione di Mare Fuori è stata comunicata la data di messa in onda in Tv ...Un po’ poeta maledetto, un po’ icona del rock alternativo. Ma profondo, nella musica e nella vita. È una storia di sofferenza e rinascita quella di Gianluca Grignani, in gara al Festival di Sanremo 20 ...