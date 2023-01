Sánchez tra Davos e i primi scossoni elettorali

Leggi su formiche

(Di lunedì 23 gennaio 2023) “Come possiamo chiedere ai nostri cittadini di resistere ancora all’inflazione quando alcune delle grandi compagnie pagano zero tasse nei paradisi fiscali per lacune nella normativa internazionale che permettiamo che esistano?”. Nel suo intervento al Forum economico mondiale a, la posizione di Pedro, presidente della Spagna, è stata netta nel colpevolizzare l’élite finanziaria ed economica della crisi mondiale. Lamentando ingiustizie e diseguaglianze, il leader del Partito Socialista Operaio Spagnolo (Psoe) ha chiesto proprio a loro di cambiare la situazione. “È il momento di sistemare le cose”, ha detto con chiaro riferimento a nuove leggi fiscali.ha anche fatto riferimento alle misure del suo governo che porteranno circa 45 miliardi di euro per contenere gli effetti negativi della guerra russa in ...