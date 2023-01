San Siro | Sala | «Club soddisfatti Parlerò con sovrintendente»

Calciomercato.com

Lo scorso novembre Blanchito ha inoltre annunciato due date negli stadi, il 4 luglio allo stadio Olimpico di Roma e il 20 luglio allo stadiodi Milano, parlando di un nuovo album di cui però ...Riflettori quindi sui campionati europei di Milano, in programma all'ippodromo Snaidal 29 agosto al 3 settembre. Occhi puntati poi sui Campionati d'Europa giovanili di salto ostacoli a ... San Siro, il Comune impone la ZTL: stop alle auto durante le partite di Inter e Milan Quale accoglienza per Milan Skriniar questa sera a San Siro Risponde la Curva Nord nerazzurra con un comunicato: "Oggi è il giorno del ritorno ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...