San Siro | Moratti | “L’Inter giochi al Meazza e il Milan a Sesto San Giovanni Trenord? Il servizio funziona male | è necessaria una gara”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 gennaio 2023) “Abbattere lo stadio Sano ristrutturarlo? L’idea che potrebbe mettere d’accordo tutti è cheale ilSan“. A dirlo, ospite della redazione de ilFattoQuotidiano.it, è stata la candidata alla presidenza della Regione Lombardia, Letizia. L’ex assessora al Welfare, dimessasi – ufficialmente – in polemica dalla Giunta guidata da Attilio Fontana per il reintegro indei medici non vaccinati, ha parlato anche di, che gestisce le ferrovie lombarde: “Il– ha detto– nel mio programma c’è la messa adel. Le cose ...