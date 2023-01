San Giorgio di Acilia | aperta via Stefano Assemani

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ostia – Apre via, nel quartiere di Sandi, passata finalmente al Municipio X. Ad annunciarlo questa mattina in commissione III Lavori Pubblici e Mobilità è stato il presidente Leonardo Di Matteo. “Siamo giunti finalmente al termine di una questione che si trascinava da anni – ha spiegato Di Matteo -, e con la determinazione della disciplina di traffico del Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti del 17 novembre in merito al prolungamento di via Cochetti con conseguente apertura di viae la determinazione della disciplina di traffico del 17 e 21 novembre da parte del Comando della Polizia Locale del X Gruppo Mare per via Cisterna, via Orazio Amato e via Telemaco Signorini sono stati ultimati i passaggi amministrativi”. “Il 28 dicembre – racconta il ...