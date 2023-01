Samsung potrebbe lanciare il laptop Galaxy Book3 Ultra con scheda Nvidia GeForce RTX 4070

Punto Informatico

TV Plus, l'app che offre accesso gratuito (con inserti pubblicitaro) ad alcuni canali in streaming sulle Smart TV del produttore sudcoreano,arrivare anche su TV di altri brand. A ...... cheavere un display AMOLED FHD+ da 6,4 pollici, un chipset MediaTek Helio G99 e 4 GB di RAM. Lo smartphonedovrebbe eseguire con il sistema operativo Android 13 con interfaccia ... Samsung TV Plus sui televisori di altri brand Samsung TV Plus, l’app che offre accesso gratuito (con inserti pubblicitaro) ad alcuni canali in streaming sulle Smart TV del produttore sudcoreano, potrebbe arrivare anche su TV di altri brand. A ...Trattative in corso: Samsung potrebbe portare il servizio TV Plus sui televisori di altri marchi, sempre in modo gratuito per gli utenti. Trattative in corso: Samsung potrebbe portare il servizio TV ...