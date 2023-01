Sampdoria | attacco horror | sotto i 10 gol nel girone di andata per la prima volta

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Laè lasquadra della Serie A con 20 squadre a chiuderei 10 goal ild’. Un dato preoccupante, che mette in dubbio la capacità della squadra blucerchiata di salvare la stagione. Non solo. Laanche la doppia cifra di punti: dal 2004/05 solo uno dei sei club che ha chiuso ild’con meno di 10 punti ha poi evitato la retrocessione: il Crotone nel 2016/17 (nove punti dopo 19 gare). Lasoluzione per invertire il trend sono i gol. Stankovic cerca reti dai suoi attaccanti: al momento i capocannonieri sono il difensore Augello e Gabbiadini, entrambi a quota tre. SportFace.

Dietro ai gialloblù ci sonoe Cremonese , che devono recuperare rispettivamente otto e ... le ultime notizie sulle formazioni Continua a pesare l'assenza di Arnautovic nell'del ...Fase incoraggiante anche per la squadra di Zanetti, reduce dalla vittoria contro lae, ... Nell'Empoli, Satriano potrebbe affiancare Caputo nel reparto d', mentre a centrocampo dovrebbe ...