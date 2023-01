Sam Smith in realtà è Adele? La risposta alla bizzarra teoria

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 23 gennaio 2023)e Samsono la stessa persona. Da anni, precisamente dal 2018, circola unasu Internet secondo cui le due star sarebbero la stessa persona. Il tutto è iniziato quando un utente su Twitter ha pubblicato un video di una canzone della cantante riprodotta ad una velocità di produzione più lenta. In molti, hanno “riconosciuto” la voce di Sam. Did you know that when you slow downit’s actually Sampic.twitter.com/SysXOoQgZY — jesse (@jesse21valona) February 5, 2018 Ospite del The Drew Barrymore Show, Samha finalmente commentato questa strampalata. “Sembra che tutti pensino che io siatravestita. Perché non siamo mai stati visti insieme nella stessa stanza, e ...