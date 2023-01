Sam Smith e Kim Petras derisi per l’esibizione di Unholy al Saturday Night Live

Leggi su biccy

(Di lunedì 23 gennaio 2023)di Same Kimha senza dubbio scritto una pagina della musica pop. L’anno scorso ha debuttato alla quarta posizione della classifica Billboard, ma le continue vendite in crescendo e i numerosi streams hanno permesso ai due di raggiungere la vetta un mese dopo. La prima posizione della classifica Billboard ha segnato un record per entrambi dato che fino ad allora nessuno dei due era arrivato così in alto. Ma questa è la storia di un record nel record. Questo perché Samsi identifica come persona non binaria, mentre Kimè una donna transessuale e mai fino ad allora qualcuno appartenente alla comunità transgender aveva mai conquistato la vetta della classifica. Portare in alto la comunità T non è però bastato a salvarsi dalle critiche, dato che i due sono stati ...