(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSarà un vero e proprioa servizio dell’assessorato alle politiche sociali del Comune di. È quanto si appresta a realizzare l’associazione di volontariatoche ha siglato in questo ambito un’intesa con il Comune die lo specifico assessorato guidato da Paola De roberto. L’intesa diventerà operativa nei prossimi giorni e vedrà l’associazione guidata da Roberto Schiavone agire concretamente in aiuto di richieste di soccorso, dal cibo ai medicinali e tutto quanto ruota come esigenza delle persone bisognose. Intanto ieri otto i senzatetto soccorsi dall’associazione per strapparli al freddo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24.it

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di. Il ragazzo è risultato negativo all'alcol test. Inutili i tentativi di rianimare la giovane da parte dei sanitari dell', ...... ieri sera, è stata investita e uccisa da un'auto in pieno centro a. Era originaria del ... sono stati i vigili del fuoco, che poi lo hanno affidato ai sanitari dell', che purtroppo non ... Salerno: Humanitas, braccio operativo nel sociale Stampa Il freddo di questi giorni diventa un problema soprattutto per i clochard che devono combattere con le temperature rigide di queste sere. Per questo motivo le unità di strada dell’Humanitas han ...Un dottorato di ricerca all'Università di Salerno, probabilmente la passione per l'Italia e la scelta di rimanere a Salerno per provare a realizzare un sogno. Un sogno spezzato quando ieri sera è stat ...