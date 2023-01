Salernitana | colpo a sorpresa per Nicola | arriva dal Venezia

(Di lunedì 23 gennaio 2023) È quasi tutto fatto per il passaggio di Domen Crnigoj alla. I granata, rivela Sky Sport, hanno l'accordo col...

TUTTO mercato WEB

...Motta vogliono dare seguito al successo esterno contro l'Udinese per scavalcare in un solo... Torino 26; Fiorentina e Juventus** 23, Bologna*, Monza ed Empoli* 22; Lecce 20; Spezia e...Le siciliane escono dalla zona rossa delle ultime due posizioni, scavalcando anche la, ... infortunate, con Verzulli acciaccata e Tontodonati che ha stretto i denti dopo un duroal ... Salernitana, colpo a sorpresa: domani dal Venezia arriva Crnigoj Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Le previsioni peggiori si sono avverate: l’attaccante del Verona Thomas Henry si è infortunato al ginocchio durante la partita contro il Lecce. Il giocatore francese si è rotto il legamento crociato a ...