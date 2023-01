Sala su San Siro | “Dialogo con il soprintendente quando in carica”

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 gennaio 2023) “È chiaro che proprio per questo e per rispetto alla persona, se è la Carpani come si sente dire, mi rivolgerò a leisarà ufficialmente in. Oggi, non mi risulta che lo sia”. Queste le parole del sindaco di Milano Giuseppea margine della presentazione delle iniziative del Comune in occasione della Giornata della Memoria interpellato in merito ad eventuali contatti con lamilanese ad archeologia, belle arti e paesaggio Emanuela Carpani sul vincolo architettonico da applicare sullo stadio di San. Alla domanda su cosa ne pensino i club,ha risposto che “credo che abbiano espresso soddisfazione di come è andato il dibattito pubblico e della posizione della giunta”. SportFace.