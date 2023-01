Sacchi | “Pioli | credi in te e nel Milan Vada fuori qualcuno se serve”

La Gazzetta dello Sport

1 Dopo la vittoria della Roma a La Spezia e il 3 - 3 della Juventus con l'Atalanta, oggi gioca l'Inter. Reduci dal derby vinto in Supercoppa contro il Milan (impegnato domani sera sul campo della ...Il primo consiglio di Arrigoper Stefanocontiene una parola che oggi sembra tanto, troppo lontana dagli orizzonti del Milan: trovatela voi, non è difficile. 'creda in sé stesso. Solo così riuscirà a essere ... Crisi Milan, Sacchi consiglia: "Pioli ritrovi fiducia. E se c’è da tenere fuori qualcuno lo faccia" L'ex allenatore è stato intervistato in esclusiva da "La Gazzetta dello Sport" e ha suggerito a Pioli le possibili mosse per rilanciare i rossoneri ...Per uscire dal momento difficile del suo Milan, Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, ha voluto dare questo consiglio a Stefano Pioli: "Pioli creda in sé stesso. Solo ...