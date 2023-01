Rybakina-Ostapenko in tv | data | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2023

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Elenase la vedrà contro Jelenanei quarti di finale degli(cemento outdoor). Tutte e due hanno messo a segno scalpi eccellenti agli ottavi. La russa naturalizzata kazaka ha posto fine al cammino della numero uno del mondo Iga Swiatek mentre la lettone ha domato le velleità della diciottenne statunitense Cori Gauff. Entrambe, inoltre, conoscono alla perfezione la sensazione di arrivare alle fasi finali di un torneo dello Slam., infatti, è la campionessa in carica di Wimbledon mentreha portato a casa il Roland Garros nel 2017. Gli scontri diretti vedono in vantaggio la lettone per 2-0. Le quote dei bookmakers, tuttavia, danno come favorita della partita la tennista kazaka. E’ davvero tutto aperto nella parte ...