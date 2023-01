(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – Undi difesaaereaè stato installato anche a sei chilometri dallaufficiale di Vladimira Valdai, nella regione di Novgorod, a nord ovest di Mosca. Lo ha testimoniato un residente al sito di notizie indipendente Agentstvo. L’installazione risale ad alcune settimane fa. Altre testimonianze parlano di un inusuale stato di elevata allerta del compound presidenziale. Altri sistemi erano comparsi nel centro di Mosca. Per esempio, sul tetto del ministero della Difesa dove foto e video messi in rete nei giorni scorsi mostrano la presenza di quello che viene considerato un-S1. Questo mese è stata segnalata l’installazione di un altro-S1 a dieci chilometri da ...

Russia, sistema anti aereo Pantsir vicino residenza Putin (Adnkronos) - Un sistema di difesa anti aerea Pantsir è stato installato anche a sei chilometri dalla residenza ufficiale di Vladimir Putin a Valdai, nella regione di Novgorod, a nord ovest di Mosca.