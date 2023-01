(Di lunedì 23 gennaio 2023) Lahato l’dell’dell’nel Paese. La missione diplomatica estone a Mosca sarà guidata da un incaricato d’affari. Il ministero degli Esteri russo ha dichiarato che all’estone Margus Laidre è stato ordinato di lasciare il Paese entro il 7 febbraio. Il ministero ha affermato che la scelta è stata presa come rappresaglia per il “nuovo passo ostile dell’che ha ridotto radicalmente le dimensioni dell’ambasciata russa a Tallinn”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Denaro

... il Trattato per la Proibizione delle armi nucleari Si teme, però, che lapotrebbe ... Attenti al "Doomsday Clock" Martedì 24 gennaio, in un evento online che siseguitissimo, un altro ...... e si lavora anche a meccanismi comuni di acquisto del gas, dato che la Germania ha ridotto la sua dipendenza dalla. E Macronsoprattutto un nuovo patto di estensione del gasdotto ... Russia annuncia espulsione ambasciatore Estonia - Ildenaro.it ROMA (ITALPRESS) – “Non sopporto il pensiero unico, il luogo comune e il politicamente corretto tanto che a costo di essere criticato finisco con l’esagerare nella direzione opposta”. Così, in un’inte ...La nave è armata con missili Zircon che volano a una velocità nove volte superiore a quella del suono, con una portata di oltre 1.000 km, secondo in dati forniti dalla Russia ...