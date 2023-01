Rublev | contro Djokovic nei quarti sfida i suoi fantasmi | ' Stavolta sarà diverso'

La Gazzetta dello Sport

'Quando ho subìto break nel quinto set ho pensato fosse finita. Quando sono andato sotto nel supertiebreak ho invece pensato fosse completamente finita'. In qualche modo, però, Andreyl'ha rigirata, annullando due match point e aiutato da un nastro fortunato (definito dallo stesso 'un dono del cielo') che ha decretato la fine dei giochi per Holger Rune negli ottavi di finale ...È questa edizione la possibilità per Novak Djokovic di stabilire il suo record personale nel primo torneo Slam della stagione: è necessaria la vittoriaAndreyai quarti di finale per ... Rublev, contro Djokovic nei quarti sfida i suoi fantasmi: "Debolezza mentale Stavolta sarà diverso" In Australia scampato il pericolo Rune negli ottavi ma ora c’è Nole: "Dalle sei esperienze precedenti nei quarti di un Major ho imparato lezioni importanti" ...Poche ore fa Novak Djokovic ha sbrigato la pratica Alex De Minaur in tre comodi set (6-2 6-1 6-2) staccando il biglietto per i quarti di finale degli Australian Open. Il suo prossimo avversario sarà A ...