Rubano | “Nordio vada avanti su intercettazioni e separazione carriere”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Contro il ministro della Giustizia Carlosi è ricompattato il partito trasversale giudiziario e mediatico delle Procure, che tiene sotto scacco la politica italiana da 30 anni. Adesso, gridano al bavaglio alla stampa e all’ allentamento nella lotta alla mafia per mantenere inalterato il loro strapotere”. Questo il giudizio dell’on.le Francesco Maria, deputato di Forza Italia, che esprime sostegno e solidarietà al Guardasigilli. “deve andare, con l’ appoggio di tutta la maggioranza di centrodestra, non solo sui limiti all’ abuso delle, ma sulladelletra pm e magistratura giudicante, una bandiera di Forza Italia e di Silvio Berlusconi, una delle tre oppressioni, insieme a ...

anteprima24.it

...venuta meno la regola per cui non ci si 'ruba' a vicenda la classe dirigente 'Di solito si... I giudici difendono lo strumento delle intercettazioni, dopo che il ministroha annunciato l'...- conclude- va dato tutto il sostegno per una battaglia che vuole portare il Paese finalmente fuori dal regime di emergenza giustizialista e ripristinare norme essenziali di civiltà ... Rubano: "Con Nordio per chiudere emergenza giustizialista" Caso intercettazioni, Berlusconi sta con Nordio ma fu condannato e prescritto per aver permesso la pubblicazione di "Abbiamo un banca" ...Carlo Nordio accerchiato. Tutti contro il ministro Anche una parte della maggioranza sembrerebbe non remare nella sua direzione al punto ...