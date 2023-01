Rossetti confessa | “Un vippone mi ha deluso | una non mi parla più in studio”

Leggi su biccy

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Dopo dei piccoli problemi di salute Patrizia(purtroppo) ha dovuto abbandonare il GF Vip. Anche fuori dalla casa di Cinecittà la regina delle televendite continua a creare dinamiche, perché dopo aver bacchettato (e poi affrontato in puntata) Wilma Goich, adesso ha puntato il dito contro un altro gieffino, Antonino Spinalbese. In un’intervista rilasciata a Novella 2000 laha spiegato che l’ex di Belen Rodriguez l’ha delusa. “Se c’è qualcuno che mi ha delusa? Sì, Antonino Spinalbese. Io gli ho voluto molto bene, mi piace come ragazzo e lo trovavo equilibrato, un po’ chiuso e timido. Poi però mi ha accusata di non aver avuto tatto verso Wilma, che come vede sta sempre in mezzo… (scherza, ndr) Il fatto è che se devo mandare a quel paese qualcuno lo mando perché ho una ragione per farlo, ed evidentemente Antonino non ha capito nulla di me, ...