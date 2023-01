Roma | si addormenta mentre allatta e soffoca il figlio Il padre accusa | «Lasciata sola»

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Prima la grande gioia poi la tragedia. Protagonisti di questa terribile storia sono una mamma e il suo bambino, nato nel reparto di ginecologia dell’ospedale Pertini di. Il neonato è morto nella notte tra il 7 e l’8 gennaio. Per la mamma che ha 29 anni, è il suo primo. Si erata, come ricostruisce il Messaggero, «forse propriova il piccolo, stremata dal parto e da ore e ore trascorse senza mai chiudere occhio con il pargolo sempre accanto»., muore neonato: aperto un fascicolo per omicidio colposo Adesso un’inchiesta della magistratura dovrà stabilire le cause del decesso. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Nei giorni scorsi è già stata effettuata l’autopsia. La polizia ha sequestrato la cartella clinica e il personale che ...

