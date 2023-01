Roma | sgomberato insediamento abusivo | identificate 2 persone

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 23 gennaio 2023). Rimossi dagli agenti della Polizia Locale circa 100 metri cubi di masserizie, lamiere e pannelli in legno, oltreché di rifiuti di varia natura. Le operazioni — disposte dal II municipio — sono avvenute questa mattina in viale Tiziano. A seguito della rimozione dell’, duesono staterom nei pressi della stazione Tiburtina L’e le operazioni della Polizia Locale Come detto, le operazioni di sgombero sono avvenute questa mattina. In particolare, gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia diCapitale, coadiuvati da pattuglie del Gruppo Spe e Gssu, sono intervenuti in viale ...