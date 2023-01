Roma | netturbini in rivolta | ‘Senza docce non lavoriamo’

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Sembra che nell’ultimo periodo le vicende legate aiditengano alta l’attenzione del pubblico. Non solo violazioni da parte del personale Ama, ma anche proteste. Solo qualche giorno fa, infatti, i lavoratori dell’Ama hanno dato luogo a una manifestazione per lamentare i disagi che sono costretti a vivere a causa dellerotte. Disservizio che non consente loro di lavarsi dopo il servizio. E allora hanno deciso di protestare e il 10 gennaio scorso in 84 hanno incrociato le braccia, rifiutandosi di svolgere il proprio turno di lavoro. I provvedimenti della ditta nei confronti deiindisciplinati In conseguenza di questa protesta, un primo momento l’azienda municipalizzata aveva avviato il procedimento perché nei confronti dei‘ribelli’ fossero presi provvedimenti ...

Un quadro pittoresco. È quello che emerge guardando da vicino le scorrettezze commesse dai lavoratori dell'Ama nel 2022. Come raccontato da Repubblica , nel report anticorruzione pubblicato pochi ...Aumentano i controlli sui dipendenti Ama e i provvedimenti disciplinari esplodono. La media è da capogiro: due al giorno. Un dato che non si arresta e che cresce di anno in anno. Nel 2022 il numero di ... Roma, netturbini ‘fuorilegge’: carte carburante a uso personale, firme false al cimitero e assenze ingiustificate Una rivolta di massa passata sotto silenzio ora torna a far discutere e a preoccupare Ama: 84 dipendenti della municipalizzata che dovevano uscire per i consueti giri della raccolta, il 10 gennaio si ...Un bilancio estremamente negativo quello delle violazioni commesse dai dipendenti Ama nel 2022. È stata Repubblica a pubblicare il report e consiste in : 676 provvedimenti disciplinari oltre a 28 casi ...