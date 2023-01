Roma | lite accesa e botte in strada | i passanti intervengono e cercano di dividerli | uno resta ferito | l’altro scappa

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Sabato sera decisamente movimentato all’Aurelio teatro di un’in. Due persone, sembrerebbe per futili motivi, sono venute alle mani intorno all’ora di cena lungo la Circonvallazione Aurelia. Un acceso diverbio che ha attirato l’attenzione di diversie alcuni di questi, per evitare il degenerare della situazione, sono anche intervenuti per cercare di placare gli animi. Uno dei contendenti alla fine è rimasto leggermente. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, con ben 6 pattuglie, e due ambulanze. In aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

