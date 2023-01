(Di lunedì 23 gennaio 2023) e fuggono con i contanti. Il colpo nella notte tra domenica presso viale dei Colli Portuensi. La macchina è stata ritrovata abbandonata poco distante. Ihanno usatoper distruggere ladell’ingresso e sono poi scappati con i contanti presenti all’interno del cash roller. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno diramato le ricerche pertrovandola poco dopo abbandonata in via Giuseppe Lopez, zona Magliana, a una decina di chilometri dalla banca. L'articolo proviene da Italia Sera.

RomaToday

sono entrati spaccando il vetro del bagno della struttura e hanno rubato vettovaglie, 300 bottiglie di vino tra cui molti di valore come Sassicaia e champagne, bollitori, argenteria, tavoli, ......bande di spacciatori eche spesso fanno scoppiare risse, anche in pieno in giorno. Una situazione di degrado che si ripete anche in altri scali capitolini. Gli altri casi nelle stazioni di:... "Spaccata" in banca: ladri lanciano l'auto contro la vetrata e fuggono con i contanti Roma, ladri lanciano l’auto contro la vetrata e fuggono con i contanti. Il colpo nella notte tra domenica presso viale dei Colli Portuensi. La macchina è stata ritrovata abbandonata poco distante. I l ...Una turista di origine cilena è stata accerchiata e scippata da tre giovani donne con precedenti all'interno di un ascensore della Stazione Trastevere ...