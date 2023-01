Roma | ladri ‘gentili’ | rapinano una studentessa ma le restituiscono i documenti

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Doveva prendere il treno per tornare qualche giorno a Bologna dalla famiglia. Non era solita viaggiare di sera, ma stavolta si era vista costretta, non sapendo che la scelta le sarebbe costata l’aggressione da parte di una coppia di malviventi, con tanto di minaccia di coltello.bloccata da due malviventi Unadi 26 anni originaria di Bologna è stata protagonista di una serata di terrore qualche giorno fa. La ragazza, come racconta il Messaggero, stava raggiungendo la stazione Termini per prendere il treno. All’improvviso le sono sbucati davanti due uomini con il cappuccio di una felpa a coprirsi lil volto e armati di coltellino tascabile. Le loro intenzioni sono apparse subito chiare. È stata sotto la minaccia del fendente che hanno ‘invitato’ la giovanea consegnare loro tutto il contante che aveva ...

