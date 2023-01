Roma | il padre del neonato morto soffocato dalla madre accusa l’ospedale Pertini | «Lei lasciata sola per ore | ignorata dopo il parto»

Leggi su open.online

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il 7 gennaio scorso aldiundi tre giorni èmentre lalo stava allattando. La donna, italiana di 30 anni, si sarebbe addormentata e il bambino è deceduto per soffocamento. La procura ha aperto un fascicolo d’indagine per omicidio colposo. La polizia ha sequestrato la cartella clinica. Il personale in servizio è stato identificato. Si attende l’esito degli esami istologici. E si cerca di capire perché il bebé sia rimasto nel letto della puerpera senza che nessuno se ne accorgesse. Ma iloggi in un’intervista al Messaggero: «Abbiamo letto sul web i commenti di tante donne che hanno lamentato di essere state lasciate soleaverrito al ...