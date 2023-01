Roma | i giallorossi sono Dybala-dipendenti

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Icontinuano a macinare punti in questa seconda parte di stagione. Ieri al giro di boa del campionato laè volata in Liguria sul campo non semplice dello Spezia, cercando i tre punti e la zona Champions. Detto fatto, vittoria meritata e altro scalino conquistato da Mourinho e i suoi uomini, che continuano piano piano a trovare la quadra di questa stagione. Basti pensare che inon perdono una partita dal Derby con la Lazio, sei giornate fa. Dall’ora solo risultati positivi, ossia tre vittorie e tre pareggi. Difficile però non pensare che la chiave di questo miglioramento non possa avere un solo nome e cognome. La Joya ormai si è caricata lasulle spalle ed ha alzato vistosamente l’asticella di tutta la compagine. Dal suo gol in Coppa Italia al Genoa è sempre risultato decisivo, come ...

