Roma Donna incinta sviene in strada | salvata dall’autista del bus Atac

(Di lunedì 23 gennaio 2023)– Una tragedia sfiorata: è quanto accaduto a, in via della Pineta Sacchetti, dove nella tarda mattinata di sabato 21 gennaio 2023, unasi è accasciata indavanti al suo bimbo. Provvidenziale l’intervento di Walter, un autista, che mentre percorreva quellaalla guida di un bus della linea 980 ha assistito alla scena e non he esitato ad agire. Walter, infatti, accosta immediatamente, scende dal mezzo e corre verso la signora. Dopo aver contattato il 118 per richiederne l’intervento, presta il primo soccorso alla, al settimo mese di gravidanza, e cerca di consolare il bambino di tre anni che, in lacrime, resta vicino alla mamma. Dopo pochi minuti arriva l’ambulanza con il personale sanitario che soccorre la ...