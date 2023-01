Roma | Abodi | “Palestra Legalità di San Basilio progetto simbolo | non rimanga l’unico”

(Di lunedì 23 gennaio 2023)– “Sane’ un, ma non deve rimanere unico nel suo genere. Ho parlato non a caso diesemplare, cioe’ la possibilita’ che, attraverso questi progetti, il resto della citta’ e del Paese sappia affrontare il tema delle periferie che non sono soltanto un concetto urbano, ma un concetto di arretratezza, di essersi dimenticati di fasce di popolazione e di territorio, partendo dal presupposto dell’inclusivita’, della coesione e dell’accessibilita’, un tema non secondario”. Lo ha detto il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea, a margine dell’inaugurazione delladella Legalita’ nel quartiere di San. L'articolo L'Opinionista.

Agenzia ANSA

Lo ha detto il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea, a margine dell'inaugurazione della Palestra della Legalita' nel quartiere di San Basilio a. 23 gennaio 2023L'intervento del ministro dello Sport Andreaha insistito sul valore dello sport come motore ...abbiamo ottenuto il peggior risultato della mia gestione con l'undicesimo posto al Mondiale di,... Roma, Abodi: "Palestra Legalita' San Basilio progetto simbolo, non rimanga unico" - Italia 11 euro come ”totale mensile netto”), a “titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma, sulla base di 15 giorni di presenza per ogni mese”, ex articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n.1261."L'apertura della Palestra della Legalità a San Basilio è un appuntamento simbolico: nei luoghi dove c'è maggior bisogno dello Stato, c'è maggior bisogno di legalità, per rispondere ai bisogni della s ...