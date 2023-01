Roma | 22enne scompare con la sua bimba di 18 mesi | l’appello disperato per ritrovare Sara

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 23 gennaio 2023) È sparita nel nulla, dopo essere uscita di casa come per essere andata a fare una normale passeggiata con la sua bambina di appena un anno e mezzo. Ma, invece di tornare dopo un po’, non è più rientrata nella sua abitazione di, nel quartiere di Tor Bella Monaca, nel VI Municipio Le Torri. La ragazza si chiama, ha 22 anni, mentre lasi chiama Luna. La richiesta di aiuto per trovaree Luna La scomparsa è avvenuta venerdì: sono passati ormai tre giorni e la preoccupazione del compagno e di tutti i familiari della ragazza è altissima. “Questa è mia nipotecon la suaLuna – scrive la zia – sono di Tor Bella Monaca. Da venerdì non abbiamo più notizie di loro. Non sappiamo cosa sia successo, le autorità stanno indagando. Vi prego di condividere il più ...