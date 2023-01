Rocca Priora Per la Festa di Sant’Antonio Abate | il Primo Premio al “Carro dei bambini molto piccoli” tra la gioia dei presenti

CastelliNotizie.it

I giallorossi con questo pareggio hanno allungato la loro imbattibilità con 13 vittorie e 2 pareggi nell'intero girone d'andata: 'E pensare che l'altro pareggio lo abbiamo fatto colRdp ...Ad Albano, Velletri esi sono registrati disagi dovuti al ghiaccio. Nevicate anche in Maremma, in Toscana. Più a Sud, in Molise, la situazione è peggiorata con il passare delle ore e le ... Nevica ai Castelli Romani (FOTO): la neve ha già imbiancato Nemi, Rocca di Papa e Rocca Priora Dopo i recenti appuntamenti che si sono tenuti nel Comune di Monte Porzio, e di Monte Compatri, prosegue la campagna contro il randagismo della Asl Roma ...ROCCA PRIORA (eventi) - L'organizzazione della DMO ilmamilio.it - nota stampa Il 28 gennaio, alle ore 9.00, si partirà da Via Monte Ceraso a Rocca Priora, altezza civico n. 5, per una sessione ...