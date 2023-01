Robert Pattinson | una gonna tutta nuova per andare alla sfilata

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il celebre attore, smessi i panni di Batman, si infila in quelli griffati Dior per assistere al fashion show del marchio, a Parigi. Pellicciotto ea pieghe per un'immagine(e sorprendente). Il primo capoverso di un capitolo tutto nuovo del romanzo del suo stile?

Corriere della Sera

'Sono terrificanti', così l'attoreha definito i video deepfake che impazzano su TikTok con la sua ...Dal costume del Cavaliere Oscuro a... qualsiasi cosa sia quella con cuisi è presentato alla Paris Fashion Week . L'outfit della star di Twilight e The Batman ha sorpreso non poco i suoi stessi fan, che non si sono fatti mancare commenti carichi di ironia. Robert Pattinson e la «dieta delle patate» (solo una provocazione) Il celebre attore, smessi i panni di Batman, si infila in quelli griffati Dior per assistere al fashion show del marchio, a Parigi. Pellicciotto e gonna a pieghe per un'immagine tutta nuova (e sorpren ...L’attore protagonista di Twilight e Batman in un’intervista ha raccontato di aver provato un curioso regime alimentare composto da soli tuberi per dimagrire e depurarsi. Ma è proprio vero