Rizzo non sarà più segretario | il giallo nel Partito comunista

Corriere della Sera

Salvate il compagno Marcodai comunisti. Che lo hanno fatto fuori. Anche se lui dice cheè andata così: 'E' stata una mia scelta'. Quella, cioè, di cedere la guida del Pc. Ne dà notizia un comunicato del partito. In ...... 'idea forte per cambiamento società' 'Abbiamo una prospettiva,solo elettorale e istituzionale ma di progetto e di cambiamento della società'. Lo dice Marzoin un video diffuso sui suoi ... Rizzo non è più segretario del Pc, la rivoluzione dei compagni. La parabola: da Fidel ai complottisti I telespettatori de Il Paradiso delle Signore la stanno vedendo da qualche settimana nel ruolo di Palma Rizzo. Arrivata all'improvviso a Milano insieme al ...Tra i protagonisti della pellicola c'è anche la giovane leccese, scelta per la sua professionalità nel campo dei droni ...