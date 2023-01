Riti esoterici dietro la morte di madre e figlia | sentito il santone che abitava con loro

TGCOM

L'ex fidanzato della 54 enne, la cui morte risalirebbe a qualche settimana fa, avrebbe fatto parte parte del gruppo occultista di Luana ...Nell'abitazione sono state trovate tracce di: candele, un saio per le cerimonie, libri di rituali. Roma, madre e figlia mummificate in casa: ritrovati resti di riti esoterici L'ex fidanzato della 54 enne, la cui morte risalirebbe a qualche settimana fa, avrebbe fatto parte parte del gruppo occultista di Luana Costantini ..."Non la lasciava un secondo e lei era cambiata", così un'amica racconta il rapporto tra lo sciamano e Luana Costantini ...