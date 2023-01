Risultati classifica Serie A | l’Empoli sbanca San Siro

OnRugby

Con questo risultato il Bologna sale a 23 punti in, mentre la Cremonese resta fanalino di coda con 9 punti. Ora è in campo l'Inter, che riceve a San Siro l'Empoli. La diciannovesima ......le armi in vista della lunga battaglia legale volta a riottenere i 15 punti sottratti in... quindi, quanto fatto dalla Procura federale sarebbe stato un "improprio 'travaso' dei... Rugby - Serie A: i risultati e la classifica dopo l'undicesima giornata L'Empoli batte 1-0 l'Inter nel posticipo del lunedì della 19/a giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Meazza' di Milano. A decidere il match il gol di Baldanzi ...La penalizzazione di 15 punti ha portato la Juventus al crollo in classifica e, dopo il pareggio ottenuto contro l’Atalanta nell’ultimo turno di campionato, il distacco dalla ...