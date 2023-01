Risarcimento errore medico | le cifre sono colossali con o senza morte del paziente

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ildei danni causati dalè sempre una tematica molto calda e delicata. È chiaro che se ilsbaglia deve pagare anche perché i danni alla salutedanni immensi. In generale qualsiasi cittadino che arrechi danno a un altro cittadino ha il dovere di risarcirglielo ma quando si tratta dile questioni giuridichemolto complesse.(I Love Trading)Per fare un esempio chi guida sulla strada deve risarcire l’altro automobilista o il pedone a cui ha causato un danno. Ma anche il datore di lavoro rischia delle sanzioni quando non metta in sicurezza l’attività lavorativa svolta dal dipendente. La recente sentenza della Cassazione fa il punto della situazione Ma la Cassazione con ...

la Repubblica

... poi confermata in Appello, con tanto di. L'azienda sanitaria optò a quel punto per il ... ma che dovrà restituire alla luce di un vero e proprio "strategico" . "Alla luce di quanto ...... per carenze tecniche o per mancata sorveglianza del paziente, ecc.); sia nell'ipotesi di... Ildel danno non patrimoniale Gli errori della sanità danno luogo aldel ... Ancona, bimbo resta disabile per errore medico: risarcimento da 2 milioni di euro alla famiglia Due medici nel 2016 avevano asportato il rene sano al posto di quello malato, non valutando la tac. Verdetto di risarcimento da 350mila euro ...L'Usl aveva risarcito Guido Dal Porto con 915 mila euro; i tre medici (una radiografa e due urologi) erano stati condannati a 6 mesi prima della remissione di querela ...