Rihanna e la musica che suona all’inferno

(Di lunedì 23 gennaio 2023). Un titolo evocativo, che però, lo so bene, lascia intendere tutt’altro da quel che andrete a leggere. Mettetevi comodi, non sarò breve. Parto da una faccenda che ho già raccontato altre volte, ma che è necessaria per entrare nel mood, un po’ come quel che succede prima che partano i titoli di testa di certi film. Sono un gemello. Non solo nel senso che sono nato sotto il segno zodiacale dei gemelli, in caso avrei dovuto scrivere “sono dei gemelli”, appunto, ma proprio nel senso che avevo un gemello, quindi sono tecnicamente un gemello. Ho usato un verbo al passato, quindi non sarà una sorpresa scoprire che il mio gemello, Francesco, non c’è più. Ho un gemello che si chiama Francesco, anche questo a coloro che mi leggono con consuetudine sarà noto, nel senso che ho anche due figli gemelli, Francesco e Chiara, ma ...

Rolling Stone Italia

... secondo i racconti del prelato c'è una sezione degli inferi dedicata esclusivamente alla). Padre Johnson racconta di aver ascoltato nell'oltretomba canzoni come "Umbrella" die "Don't ...... The Creator, ma ha pure ispirato Beyoncé e. L'ultimo disco Non c'è artista legato al mondo ... Ladi Frank Ocean non è semplice, ma ha sempre saputo essere significativa. Non è mai stato ... Come sarà il Super Bowl di Rihanna Il primo a scriverne è stato il Daily Mirror, nel Regno Unito. Lo scorso 24 dicembre il tabloid ha pubblicato un lungo articolo dando spazio ai surreali racconti di un sacerdote del Michigan, padre Ge ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...