Riforma pensioni | Cazzola | nessun Governo concederà il via da 62 anni o Quota 41

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Lucida e ‘spietata’ l’analisi che il Professor Giulianoha fatto su Start Magazine circa quella che definisce la ‘telenovela’ sulle, il riferimento é chiaramente al recente incontro tenutosi trae sindacati in cui si é tornati a parlare, appunto solo parlare, di. Per Giuilianole proposte dei sindacalisti, ricevuti dal nuovo Ministro del Lavoro Calderone, non sono efficaci: sono sempre le solite, dice. A lui ricorda una telenovela, Sentieri, che guardava sua madre da piccolo, ove variavano i personaggi, per cambi contrattuali, ma le scene su cui si basava la storia erano più o meno sempre le stesse. E come, prosegue ironico, se i sindacati fossero costretti imperterriti a sostenere le proposte su cui puntano da(uscirta dai 62 ...

Il governo francese ha adottato oggi in consiglio dei ministri a Parigi ladelleduramente contestata da sindacati e opposizioni. Al termine dellla riunione dei ministri a Parigi, il collega responsabile del Lavoro, Olivier Dussopt, ha escluso qualsiasi ...Per arrivare infine allaFornero che ha cambiato per sempre i principi del nostro sistema ... Entra nel gruppo offerte di lavoro,, bonus, invalidità - 104 e news Notizie ultima ora ... Francia:governo va avanti su riforma pensioni Vedi: "Contratto di espansione il nuovo scivolo per la pensione". 3) Riforma pensioni: gennaio 2023 parte il confronto Il primo incontro del tavolo tecnico per la riforma delle pensioni tenutosi il 19 ...Il governo francese ha adottato oggi in Consiglio dei ministri (Cdm) a Parigi la riforma delle pensioni duramente contestata da sindacati e opposizioni.