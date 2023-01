Rifiuta la maglietta Lgbt | gogna per l’hockeista Provorov | “Fedele alla mia religione”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Roma, 23 gen —mediatica per il giocatore di hockey su ghiaccio dei Philadelphia Flyers Ivan. L’atleta di origine russa è finito al centro di aspre polemiche per essersito di prendere parte al riscaldamento pre-partita di martedì indossando la maglia arcobaleno a sostegno dei diritti, 26 anni, ha spiegato il rifiuto ricordando a tutti la sua adesioneChiesa ortodossa russa.laper«Rispetto le scelte di tutti», ha dichiarato dopo aver segnato al 23simo minuto nella vittoria per 5-2 dei Flyers contro l’Anaheim in visita. «La mia scelta è di rimanerea me stesso emia ...

