Ricetta Risotto Radicchio Bimby

Leggi su 20migliori

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ingredienti Per preparare ilal, avrai bisogno di: – 200 g di riso arborio – 1 cipolla – 1 spicchio d’aglio – 1rosso – 500 ml di brodo vegetale – 2 cucchiai di olio extravergine d’oliva – 1 cucchiaino di sale – 1 cucchiaio di parmigiano grattugiato – 1 cucchiaio di burro Preparazione Per preparare ilal, inizia pulendo la cipolla e tagliandola a dadini. Inserisci la cipolla nella ciotola dele tritala a velocità 7 per 15 secondi. Aggiungi l’olio extravergine d’oliva e l’aglio e programma ila velocità 1 per 1 minuto. Unisci il, tagliato a striscioline sottili, e programma ancora ila velocità 1 per 2 minuti. Aggiungi ...