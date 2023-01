(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa commissione Infrastrutture del Comune di Napoli ha incontrato l’assessore Edoardo Cosenza e la responsabile dell’area Infrastrutture per discutere della manutenzione straordinaria delladi, chiusa dallo scorso ottobre. La consigliera Alessandra Clemente (Misto) ha chiesto tempi certi per la pubblicazione del bando e chiarimenti riguardo le fonti di finanziamento. Ha auspicato poi che l’amministrazione trovi procedure più rapide in grado di assicurare una realizzazione celere degli interventi. Per Antonio Bassolino (Misto) è molto grave che si sia accumulato un ritardo di oltre cinque anni rispetto al cronoprogramma originario. In attesa della, bisogna rinforzare il trasporto pubblico, specialmente su corso Vittorio Emanuele, coinvolgendo anche i tassisti, e trovare soluzioni ...

'Obiettivo dell'amministrazione è garantire lain sicurezza - ha sottolineato l'...di Chiaia chiusa da Ottobre 2022: doveva restare chiusa per 'soli' 6 mesi Ladi ...La Giunta del Comune di Napoli ha approvato il nuovo progetto, redatto da ANM , per lain sicurezza delladi Chiaia. Previsto l'aggiornamento dei prezzi, individuate le sole opere elettromeccaniche necessarie alla revisione e reperite le risorse attraverso la Banca ... Riapertura funicolare Chiaia prevista per la primavera 2024 Per quanto riguarda i tempi, la riapertura della funicolare di Chiaia è prevista, al netto di ritardi procedurali al momento non previdibili, nella primavera del 2024. Rispetto invece ai disagi per ...L'impianto, dopo mille ritardi e rimpalli di responsabilità, potrebbe riaprire entro l'estate. Ma non si sa se è stato individuato il nuovo macchinista. Il consigliere di Varese Ideale: "E gli stati g ...