Reyer Venezia - Cluj | dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Domani sera alle 20.00 il Taliercio ospita l'importante match di 7Days Eurocup tra Umana-Napoca, gara valida per la terza giornata del girone di ritorno della regular season. L'Umana si presenta alla sfida al quarto posto...

Pianetabasket.com

... la seconda struttura sportiva più capiente della Lombardia (dopo il forum di Assago) che si chiama ora Pala FitLine Desio e partner consolidato della UmanaMestre , la principale ...Le ragazze hanno giocato sabato a Sassari, è stata la quarta partita stagionale quella fra Sassari ee che ha visto le padroni di casa della Dinamo avere la meglio. LBA - Jordan Parks ex della Pallacanestro Trieste in campo con la Reyer Venezia "La battaglia sotto canestro potrà far pendere la bilancia del match" ha dichiarato il vice allenatore degli orogranata.VENEZIA - Il sopralluogo è già stato effettuato nei giorni scorsi, dopo essere venuti a conoscenza dell'ennesima spaccata la quarta da settembre registrata nella notte ...